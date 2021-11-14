Джеко не зіграє проти України у ключовому матчі відбору на ЧС-2022

Збірна Боснії та Герцеговини після того, як програла Фінляндії, у розібраному стані підходить до матчу з Україною. Боснійці втратили свого ключового футболіста – нападника Едіна Джеко.

Джеко не встиг відновитися від травми

Футболіст Інтера не брав участі у тренуваннях Боснії та Герцеговини перед грою з фінами. Нападник пропустив поєдинок, в якому боснійці програли та втратили шанси вийти на чемпіонат світу 2022 року.

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35-річний Джеко не встиг відновитися від травми. Через те, що Боснія та Герцеговина втратила шанс вийти на ЧС-2022, у тренерському штабі вирішили, що не потребують допомоги футболіста.

Нападник повернеться у розташування Інтера.

Нам усім було погано після програшу Фінляндії. Ми швидко навчаємось на поразках. Сподіваюся, ми навчилися чогось, що допоможе нам не повторювати подібних помилок у майбутньому. Потрібно продовжувати працювати та вірити у свої сили. Впевнений, у такому разі ми зможемо досягти хорошого результату,

– сказав Джеко.

Вирішальний матч України

Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини 16 листопада. Поєдинок розпочнеться о 21:45.

Україні потрібно тільки перемагати боснійців, щоб посісти друге місце та боротися за путівку на ЧС-2022 у раунді плей-офф. При цьому важливо, щоб у паралельній грі Фінляндія не перемогла Францію.

Наразі фіни посідають другу сходинку, випереджаючи Україну на 2 очки. Якщо Україна та Фінляндія наберуть рівну кількість очок, то друге місце посяде наша команда завдяки перемозі у Гельсінкі.

Перед матчем Боснія та Герцеговина, окрім Джеко, втратила оборонця Арсеналу Сеада Колашинаца.