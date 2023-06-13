Інвалідне крісло на підмогу: зірка МанСіті влив у себе літри алкоголю після перемоги в ЛЧ – фото

Футболісти Манчестер Сіті невпинно святкують свій тріумф цього сезону. Деякі гравці не дають алгоколю вивітритись з їхнього організму

Манчестер Сіті здобув перемогу у фіналі Ліги чемпіонів над міланським Інтером (1:0), тим самим оформивши требл у поточному сезоні. Футболісти англійського клубу не стримують своїх алкогольних талантів.

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Повністю заслуговують на відпочинок

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола надав своїм підопічним декілька тижнів відпочинку та зняв усі заборони, віддячивши футболістам за їхню звитягу. Гравці Манчестер Сіті наданими "канікулами" користуються на повну. "Блакитні" відразу кинулися святкувати сезонні досягнення після вручення медалей переможцям Ліги чемпіонів просто у роздягальні на стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі. Забава, яку санкціонував тренерський штаб "містян", так швидко не замовк.

Футболісти Манчестер Сіті, які немов з ланцюга зірвалися, продовжили святкувати у літаку, потім перед уболівальниками у себе в місті, а під час чемпіонського параду на даху спеціального автобуса "блакитні" уже не контролювали себе та свої дії. Особливо виділився Джек Гріліш, який повінстю сконцентрувався на святкуванні, яке він заслужив.

Півзахисник "містян" уже в автобусі добряче пригубив, проте одноклубники продовжували поливати його алкоголем. Спершу Гріліш навіть не передягнувся після нагородження ЛЧ, розгулюючи у футбольній формі, а потім зовсім й ходив у жилетці робітника, одягнутій на голе тіло.

Після чемпіонського параду деякі футболісти МанСіті вирішили продовжити свято на Ібіці. "Містяни" випили декілька десятків літрів алкоголю, проте гравці при цьому вели себе адекватно та не влаштовували бешкет. Та от на наступний ранок все ж були наслідки. Кайл Вокер буквально виніс Джека Гріліша з номера готелю, оскільки півзахисник "містян" ледве пересував ноги. Після цього футболісти вирушили до аеропорту, де Грілішу запропонували інвалідне крісло, проте Джек зібрався з силами та зміг піти самостійно.

Кайл Вокер допомагає Джеку Грілішу / Daily Mail