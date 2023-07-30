Прямий удар в голову: Гейджи вирубив Пор’є на турнірі UFC – відео яскравого нокауту

Американський боєць змішаних єдиноборств Джастін Гейджи зумів взяти реванш у Дастіна Пор'є. Поєдинок двох колишніх претендентів на титул у легкій вазі завершився достроково у 2-му раунді.

У ніч з 29 на 30 липня в американському Солт-Лейк-Сіті відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 291. У головній події шоу Дастін Пор'є та Джастін Гейджи визначили переможця жартівливого титулу BMF (best mother f***er), пише 24 Канал.

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Переконливий реванш Гейджи

У першому раунді бійці по черзі атакували один одного. Ба більше, Пор'є кілька разів влучно пробив по Гейджи, після одного з яких Джастіну стало зле.

Проте у 2-му раунді відбулася раптова розв'язка. Гейджи завдав убивчий хай-кік правою у голову Пор'є. Дастін впав на канвас та довго не міг прийти до тями.

Рефері зафіксував перемогу нокаутом у 2-му раунді Джастіна Гейджи, який став володарем титулу "крутого виродка" BMF. Нагадаємо, у 2018 році перший поєдинок суперників завершився достроковою перемогою Пор'є.

Відео найяскравіших моментів бою Гейджи – Пор'є