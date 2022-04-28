Дякуємо нашим захисникам, – гравці баскетбольного клубу Дніпро записали відеозвернення для ЗСУ
Джерело:БК Дніпро
Гравці БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв та Сергій Загреба, президент клубу Валерій Кондратьєв та інші зіграли на відкритому майданчику у своєму місті. Вони записали емоційне відеозвернення для наших захисників.
Баскетболісти зіграли на відкритому майданчику у Дніпрі
Гравці баскетбольного клубу подякували нашим захисникам за те, що вони мають змогу займатися спортом у своєму місті.
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Від імені баскетбольного клубу Дніпро хочу подякувати всім нашим воїнам, захисникам нашої країни, які боронять нашу землю від російських окупантів, які незаконно вдерлися в нашу країну. Низький вам уклін від нашої держави та від всього баскетбольного клубу Дніпро,
– сказав Станіслав Тимофеєнко.
Гра відбулася у центральному парку Дніпра. Президент команди також подякував ЗСУ за мирне небо.
"Тут відкриті баскетбольні майданчики, які ми відновили після зими. Хлопці вже грають тут. Це все було б неможливо без наших захисників й захисниць, воїнів ЗСУ. Окремо висловлюємо їм вдячність за те, що місцева молодь та біженці з інших міст України мають змогу у вільний час займатися спортом і відчувати себе як вдома", – зазначив Валерій Кондратьєв.
Повне відеоДо слова. У чемпіонаті України Дніпро посідає 4-ту сходинку. Наразі гравці та керівництво клубу активно допомагають нашим військовим.