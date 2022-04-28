Дякуємо нашим захисникам, – гравці баскетбольного клубу Дніпро записали відеозвернення для ЗСУ

Гравці БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв та Сергій Загреба, президент клубу Валерій Кондратьєв та інші зіграли на відкритому майданчику у своєму місті. Вони записали емоційне відеозвернення для наших захисників.

Баскетболісти зіграли на відкритому майданчику у Дніпрі

Гравці баскетбольного клубу подякували нашим захисникам за те, що вони мають змогу займатися спортом у своєму місті.

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Від імені баскетбольного клубу Дніпро хочу подякувати всім нашим воїнам, захисникам нашої країни, які боронять нашу землю від російських окупантів, які незаконно вдерлися в нашу країну. Низький вам уклін від нашої держави та від всього баскетбольного клубу Дніпро,

– сказав Станіслав Тимофеєнко.

Гра відбулася у центральному парку Дніпра. Президент команди також подякував ЗСУ за мирне небо.

"Тут відкриті баскетбольні майданчики, які ми відновили після зими. Хлопці вже грають тут. Це все було б неможливо без наших захисників й захисниць, воїнів ЗСУ. Окремо висловлюємо їм вдячність за те, що місцева молодь та біженці з інших міст України мають змогу у вільний час займатися спортом і відчувати себе як вдома", – зазначив Валерій Кондратьєв.

Повне відео

У чемпіонаті України Дніпро посідає 4-ту сходинку. Наразі гравці та керівництво клубу активно допомагають нашим військовим.