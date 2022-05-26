Дякувати богу, що ті 73%, які голосували за Зеленського на виборах, мали рацію, – Петраков
Джерело:TIME
Головний тренер національної команди Олександр Петраков розповів за кого голосував на минулих президентських виборах. Він поділився думками про Володимира Зеленського.
Тренер збірної про Зеленського
Петраков наголосив, що президент України Володимир Зеленський дуже позитивна людина та великий шанувальник футболу. За словами тренера, він голосував за нього на минулих президентських виборах.
Читайте також Гра збірної України не дасть світу забути про війну, – головний тренер Ірландії
Він дуже позитивний чоловік, дуже привітний і великий футбольний фанат. Я голосував за нього. І дякувати богу, що ті 73%, які голосували за нього на виборах, мали рацію,
– сказав наставник "синьо-жовтих".
Також тренер збірної України висловив свою думку щодо повномасштабної російсько-української війни.
"Чи є у мене що сказати американцям? Велике-велике дякую вам. Я ріс і жив у Радянському Союзі, і я не міг уявити, що люди, яких я вважав нашими братами, з якими я спав та їв, можуть нас убивати. З іншого боку, радянська пропаганда вчила нас, що німці та американці – це наші вороги. Тому я дуже і дуже вдячний за вашу підтримку", – зазначив Петраков.
Підготовка збірної України у Словенії
- На початку травня "синьо-жовті" прибули до Словенії, аби розпочати тренувальний збір напередодні відбіркових матчів плей-офф та червневих поєдинків Ліги націй.
- Підготовка триватиме близько місяця.
- Матч проти збірної Шотландії мав відбутися ще наприкінці березня, проте через повномасштабне вторгнення його перенесли на 1 червня.
- У плані Олександра Петракова було провести 5 спарингів у період підготовки.
- У першому товариському матчі суперником українців була Боруссія Менхенгладбах. Гра закінчилася впевненою перемогою національної команди – 1:2. Забитими голами проти німецького клубу відзначилися дебютанти національної команди: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- З рахунком 1:3 українці обіграли італійську команду Емполі. А от гра з хорватською Рієкою закінчилася мировою – 1:1.
- Проте наступні два спаринги не відбудуться. 26-го травня збірна України мала б зіграти проти ДР Конго.
- В цей день національна команда проведе двосторонній матч у словенському місті Брдо.