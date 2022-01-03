Дворазовий чемпіон світу з футболу Роналдо захворів на коронавірус

Легенда Серії А Роналдо, який грав за Інтер і Мілан, а тепер є президентом Крузейро і Вальядоліда, підхопив COVID-19. У ексфутболіста хвороба проходить з легкими симптомами.

Уточнюється, що зараз спортсмен почувається добре і переносить хворобу у легкій формі. Він перебуває на самоізоляції, через що пропустить урочисті заходи з нагоди 101 дня народження клубу. Чи був спортсмен вакцинований – невідомо.

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"Він шкодує, що не зможе взяти участь у заходах, запланованих на наступні кілька днів…", – зазначається у твітері клубу.

COVID-19 та фуболісти