Двічі в одну річку увійдеш: Юрченко повернувся у Зорю

Владлен Юрченко достроково розірвав контракт із Десною. Футболіст вже знайшов новий клуб, хоча він вже виступав за цю команду.

Новий-старий клуб для Юрченка

Півзахисник швидко знайшов нову команду. Нею стала добре знайома для нього луганська Зоря. Хоча офіційно клуб не повідомив про повернення футболіста.

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У профілі Владлена Юрченка на сайті УПЛ у графі про поточний клуб стоїть якраз Зоря. 27-річний півзахисник не заперечив, що може повернутись у команду Віктора Скрипника.



Профіль Владлена Юрченка / Скриншот із сайту УПЛ

Нагадаємо, що Юрченко вже виступав за Зорю у 2019 – 2021 роках. Там він провів один із найкращих періодів у своїй кар'єрі.

У футболіста була чинна угода з Десною до кінця червня 2022-го, але гравець вирішив покинути Чернігів достроково. Щоправда, ще є один нюанс, який пов'язую Владлена з колишнім клубом. Десна ще досі не виплатила усю зарплату футболісту.

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