Джима стала 8 у спринті у Норвегії: ще три біатлоністки з України у топ-20

У норвезькому Шушені відбулися біатлонні змагання, які проходять за кілька тижнів до офіційного початку сезону. За показниками цих стартів оберуть спортсменок на перші етапи Кубка світу.

Тренування до початку сезону

На контрольних змаганнях у Норвегії виступило багато іменитих спортсменок. Окрім України, змагаються ще представниці Франції, Норвегії та Чехії.

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Француженка Жюлья Сімон перемогла у Шушені, закривши всі мішені. Представниця Норвегії Марте Ройселанд посіла друге місце, а її колега з команди Тіріль Екгофф фінішувала третьою. Господаркам стартів не вдалося закрити по одній мішені.

У Шушені змагалися 10 українських біатлоністок: Юлія Джима, сестри Семеренко, Олена Білосюк (Підгрушна), Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко, Катерина Бех, Ірина Петренко, Надія Бєлкіна та Ольга Абрамова.

Найкращою у складі збірної України стала Джима, біатлоністка фінішувала 8-мою, вона припустилася лише однієї помилки. Ще одна українка Меркушина замкнула топ-10, вона ідеально відпрацювала на вогневому рубежі.

Третій результат у команді у Віти Семеренко, вона відправилася на одне коло штрафу, а в підсумку фінішувала 13-тою.

Результати гонки

1. Жулья Сімон (Франція) (0+0) 21:29.4

2. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія) (0+1) +3.6

3. Тірілл Екгофф (Норвегія) (1+0) +21.8

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8. Юлія Джима (0+1) +1:00,2

10. Анастасія Меркушина (0+0) +1:18,1

13. Віта Семеренко (1+0) +1:38,6

14. Ірина Петренко (0+0) +1:41,6

22. Катерина Бех (0+0) +1:56,9

23. Олена Білосюк (0+1) +1:59,4

31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2

34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1

46. Дар'я Блашко (0+1) +3:17,6

51. Надія Бєлкіна (1+2) +3:42,7

Джима продемонструвала найкращу швидкість серед українок. Юлія показала 10-й результат, вона поступилася 56 секунд найшвидшій на дистанції, норвежці Астрід Слінд.

Змагання у Шушені є відбірковими для жіночої збірної України з біатлону. Тренерський штаб планує відібрати на перший етап у Швеції топ-6 дівчат за результатами у спринті та мас-старті.