Дві українки під шаленою зливою потрапили у фінал Олімпіади і переписали історію
2 серпня 2021 , 18:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Дві українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук вийшли в фінал з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпіаді в Токіо, незважаючи на сильну зливу.
Сильна злива не завада
Ускладнював виступ у півфіналах дощ, який розпочався у Токіо. У таких умовах українкам довелося пробігти дистанцію 400 метрів з бар'єрами.
До слова Ленур Теміров прикро поступився в боротьбі за бронзову медаль Олімпіади-2020
За підсумками півфінальних забігів Рижикова показала сьомий час – 54,23 секунди, а Ткачук зайняла останнє прохідне восьме місце – 54,25 секунди.
І Анна Рижикова, і Вікторія Ткачук пройшли за часом – уперше в історії Олімпіад Україна матиме одразу двох представниць у фіналі цієї дисципліни.
- Фінальний забіг відбудеться 4 серпня о 5:30 за київським часом.