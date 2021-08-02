Дві українки під шаленою зливою потрапили у фінал Олімпіади і переписали історію

2 серпня 2021 , 18:25
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Джерело:

24 канал

Дві українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук вийшли в фінал з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпіаді в Токіо, незважаючи на сильну зливу.

Сильна злива не завада

Ускладнював виступ у півфіналах дощ, який розпочався у Токіо. У таких умовах українкам довелося пробігти дистанцію 400 метрів з бар'єрами.

До слова Ленур Теміров прикро поступився в боротьбі за бронзову медаль Олімпіади-2020

За підсумками півфінальних забігів Рижикова показала сьомий час – 54,23 секунди, а Ткачук зайняла останнє прохідне восьме місце – 54,25 секунди.

І Анна Рижикова, і Вікторія Ткачук пройшли за часом – уперше в історії Олімпіад Україна матиме одразу двох представниць у фіналі цієї дисципліни.

  • Фінальний забіг відбудеться 4 серпня о 5:30 за київським часом.
Автор: Юрій Семенюк