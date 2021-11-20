Дві авторки золотої естафети з біатлону у Сочі поїдуть на Олімпіаду-2022: про кого йде мова

Вже 27 – 28 листопада відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція). Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепец розповів, як відбиратимуться на Олімпіаду-2022 дівчата.

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54-річний словенський спеціаліст назвав два прізвища біатлоністок, які вже гарантовано поїду у Пекін. На Зимових Олімпійських іграх-2022 під українським прапором будуть виступати дві лідерки команди – Юлія Джима та Олена Білосюк (раніше – Підгрушна).

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Юля – лідер команди останніх двох сезонів, а Олена нам потрібна як фінішер естафети, оскільки на останній етап у нас поки що немає гідної змінниці,

– зізнався Велепец.

Урош додав, що протягом майбутніх трьох місяців українки будуть боротись за місце у складі, який поїде у Пекін. Велепец зауважив, що головне завдання для дівчат буде не потрапляння на Олімпіаду, а саме гарний виступ у Пекіні.

Заговорив наставник і про Дарію Блашко, яка у попередньому сезоні стала однією з найкращих у жіночій команді. Але все у її руках: "Для нашої ситуації та в умовах нашої конкуренції "закривати" заявку 10 чи 15 грудня буде неправильно. Взяти ту ж таки Дашу Блашко: у своєму найкращому стані вона дуже потрібна команді. Адже по суті минулого сезону вона була другим номером після Юлі. Але на двох стартах у Шушені вона зовсім не бігла".

Хто виступатиме на першому етапі Кубка світу