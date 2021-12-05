Два рестарти та аварія лідерів: Хемілтон виграв перший в історії гран-прі Саудівської Аравії

У Саудівській Аравії відбувся перший в історії країни гран-прі Формули-1. Перемогу в гонці здобув пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон.

У кваліфікації Макс Ферстаппен прикро втратив потенційну перемогу, помилившись на дуже швидкому колі. Тому лідер заліку пілотів стартував у гонці третім позаду двох болідів Mercedes.

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Початок гонки не виправдав очікування експертів, які прогнозували аварії. П'ятірка лідерів зберегла свої позиції попри те, що Серхіо Перес ледь не випередив Шарля Леклера.

Прорив у топ-10 розпочали Даніель Ріккардо та Карлос Сайнс, які за 10 кіл відіграли 3 та 4 позиції відповідно.

"Подарунок" долі від Шумахера

На десятому колі на трасі з'явився автомобіль безпеки через те, що Мік Шумахер брутально розбив свій Haas. Син семиразового чемпіона світу не впорався з керування у злощасному 22-у повороті.



Аварія Міка Шумахера / Фото twitter.com/F1

Обидва пілоти Mercedes заїхали у бокси, коли Ферстаппен залишився на трасі. Саме під автомобілем безпеки Макс вийшов у лідери гонки. При цьому слід звернути увагу, що Валттері Боттас штучно стримував Ферстаппена, давши Хемілтону більше часу на піт-стоп.

Гонщики обрали різні стратегії: дев'ятеро пілотів заїхали у бокси по нову гуму, решта – ні. На 13-у колі життя зіграло злий жарт з командою Mercedes – гонку зупинили червоними прапорами й рестарт відбувся з місця. Льюїс Хемілтон не тямив себе від люті!

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Скажений рестарт гонки

Рестарт гонки завершився аварією та сходом відразу трьох пілотів:

Микити Мазєпіна (Haas)

Серхіо Переса (Red Bull)

Джорджа Расселла (Williams).

Ферстаппен програв Хемілтону рестарт гонки та об'їхав Льюїса, зрізавши кут. Через це Хемілтона обігнав ще й Естебан Окон.



Перший рестарт гонки / Фото twitter.com/F1

Позаду Шарль Леклер випадково підрізав Серхіо Переса, який не залишив пілоту Ferrari місця. Унаслідок цього Микита Мазєпін не встиг відреагувати на зупинку інших пілотів та в'їхав у Джорджа Рассела. Вдруге червоні прапори в гонці!



Завал позаду пелетону / Фото twitter.com/F1

Переговори Red Bull і Массі

Гоночний директор Майкл Масі під час паузи вийшов на зв'язок з Red Bull: Ферстаппену загрожував штраф і команді запропонували, щоб Макс стартував позаду Хемілтона.

У Red Bull погодилися на умови Масі й поул на рестарті дістався Окону. Нечувані переговори для Формули-1.

Рестарт гонки відбувся на 17-у колі: Ферстаппен пірнув у перший поворот, випередивши Окона та Хемілтона. Наприкінці того ж кола Хемілтон на прямій обійшов пілота Alpine.



Другий рестарт гонки / Фото twitter.com/F1

На 23-у колі на трасі з'явився віртуальний автомобіль безпеки: Юкі Цунода втратив крило, протаранивши Себастьяна Феттеля. Позаду цієї солодкої парки гарячу боротьбу вели пілоти Ferrari – Сайнс жорстко обігнав Леклера.

Феттель ще й постраждав у боротьбі з Кіммі Ряйкконеном. Фін спробував пройти пілота Aston Martin і пошкодив своє антикрило. Через їх зіткнення знову з'явився віртуальний пейс-кар.

Жертвою нової траси ледь не став Фернандо Алонсо: гарячого іспанця розвернуло, але він, на щастя, не влетів у стіну.

Розбірки Ферстаппена та Хемілтона

На 37-у колі Хемілтон вперше атакував Ферстаппена: Макс залишив Льюїсу зовнішню траєкторію та ледь не вибив суперника. Обидва зрізали поворот.

На цьому ж колі Ферстаппен намагався віддати позицію Хемілтону, щоб уникнути штрафу. Макс уповільнився й Хемілтон в'їхав у нього. Справжнє божевілля.



Хемілтон в'їхав у Ферстаппена / Фото twitter.com/F1

На 40-у колі Ферстаппена знову попросили пропустити Хемілтона під загрозою штрафу.

Через два кола Ферстаппен пропустив Хемілтона, але відразу скористався зоною DRS та пройшов суперника. Паралельно з цим Ферстаппен отримав 5 секунд штрафу. На 43-у колі Хемілтон випередив Ферстаппена.

Результати гонки (залікова зона)

. На фінішній прямій гонки Боттас обігнав Окона та потрапив на подіум.

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен ((Red Bull)

3. Валттері Боттас (Mercedes)

4. Естебан Окон (Alpine)

5. Даніель Ріккардо (McLaren)

6. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

7. Шарль Леклер (Ferrari)

8. Карлос Сайнс (Ferrari)

9. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo)

10. Ландо Норріс (McLaren)

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