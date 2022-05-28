Два метри – хороший результат для відкриття сезону, – Магучіх про перемогу на Діамантовій лізі

Ярослава Магучіх із перемоги розпочала для себе сезон Діамантової ліги. Українка прокоментувала своє «золото» у стрибках у висоту.

Магучіх: Засумувала за змаганнями, цими відчуттями

Бронзова призерка Олімпіади-2020 анонсувала чемпіонат світу, який у липні відбудеться саме на арені в американському Юджині. Магучіх відзначила місцевих уболівальників, які палко підтримували з трибун.

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"Стрибки були фантастичними. Я рада виступити на цьому стадіоні, бо в липні тут пройде чемпіонат світу, буду рада повернутися на нього. Мені подобаються глядачі, вони дуже підтримують", – розповіла українка.

20-річна легкоатлетка задоволена результатом, який їй вдалось продемонструвати на першому для себе старті Діамантової ліги. Однак Ярослава сподівається, що з кожними наступними змаганнями буде показувати ще кращий результат.

Я планувала відкрити сезон, адже засумувала за змаганнями, цими відчуттями, цим задоволенням. Думаю, що 2 метри – хороший результат для відкриття сезону, сподіваюся, далі стрибатиму більше, ніж два метри,

– додала переможниця Діамантової ліги.

Як українські стрибунки у висоту виступили на Діамантовій лізі

Одразу три українки вийшли у сектор стрибків у висоту – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Першою серед тріо боротьбу закінчила Левченко – сьома позиція із результатом 1.80 метри. Лише одного кроку не вистачило Геращенко, щоб підійнятись на п’єдестал – четверте місце. Ірина змогла підкорити планку на висоті 1.90.

До старту у США Геращенко стала переможницею на турнірі серії Continental Tour в Італії. Ірина підкорила планку на висоті 1.90 метри. Такий же результат вона повторила на Діамантовій лізі за океаном.

Магучіх ж взявши висоту 1.96 гарантувала собі "золото". Її суперниці не змогли перестрибнути планку на цій висоті.

На цьому Ярослава не зупинилась. Вона з другого стрибка покращила результат до двох метрів. Ярослава стала першою серед стрибунок, яка взяла планку на висоті два метри та вище.

Це вже не перша перемога українки цієї весни. У середині березня 20-річна уродженка Дніпра стала чемпіонкою світу у приміщенні. Змагання відбулись у сербському Белграді, де українка фінішувала з результатом у 2.02. Завдяки цьому досягненню Магучіх отримала звання найкращої легкоатлетки Європи у березні.