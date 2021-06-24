Два клуби Серії А зацікавились легіонером Динамо

Відразу два італійські клуби зацікавились легіонером Динамо Карлосом де Пеною. Футболіст може стати гравцем Лаціо та Удінезе.

"Полювання" на Де Пену

29-річний лівий вінгер Карлос де Пена увійшов у шорт-листи двох клубів Серії А. Удінезе та Лаціо проявляли інтерес до уругвайця ще влітку 2020 року.

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З того часу італійці зберігають зацікавленість до футболіста. Де Пена вже зараз може розглядати нові варіанти продовження кар'єри. Контракт Карлоса з динамівцями розрахований до кінця грудня 2021 року. Паралельно вінгером цікавиться аргентинський Бока Хуніорс.

Лаціо набагато краще завершив сезон-2020/2021 у Серії А. "Орли" фінішували шостими, відставши від найближчого конкурента Наполі лише на 9 очок. Удінезе зупинився на 13 місці.

Раніше повідомлялось, що футболістом цікавляться мексиканський Тигрес і бразильський Корінтіанс. Також клуб MLS Даллас хотів підписати уругвайця.