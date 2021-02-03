Два гравці Шахтаря та Захеді Шахаб претендують на звання найкращого легіонера в Україні

15 лютого визначаться володарі нагород церемонії "Футбольні зірки України-2020". Серед номінацій – звання "Найкращий футболіст-легіонер". На нього претендують троє гравців.

Джерело: фейсбук Футбольні зірки України

Гравці, які претендують на звання найкращого легіонера, представляють донецькі клуби. Це півзахисники Манор Соломон та Тайсон з Шахтаря, а також форвард Захеді Шахаб з Олімпіка.

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Тайсон

Бразилець – багаторічний лідер Шахтаря, минулого року допоміг своїй команді здобути перемогу у Прем’єр-лізі сезону-2019/2020, забивши за турнір 10 м'ячів. А також пробитися до півфіналу Ліги Європи УЄФА. У 2019-му став найкращим футболістом за версією "Футбольних зірок України".

Захеді Шахаб

Став справжнім відкриттям чемпіонату України. Приєднався до Олімпіка влітку 2019 року. Поступово іранець перетворився на одного з найнебезпечніших форвардів УПЛ. у поточному турнірі він посідає перше місце у списку бомбардирів із вісьмома голами в активі. Шахаб уже встиг переписати клубний рекорд Олімпіка по забитих м’ячах у чемпіонаті країни.

Манор Соломон

У 2020-му ізраїльтянин допоміг "гірникам" здобути "золото" чемпіонату України та пробитися до півфіналу Ліги Європи УЄФА. У поточному сезоні він забив п’ять м'ячів у всіх турнірах, у тому числі й двічі розписався у воротах мадридського Реала. І в обох матчах Ліги чемпіонів проти іспанського гранда Шахтар у підсумку переміг.

Найкращий легіонер буде названо під час церемонії "Футбольні зірки України" 15 лютого. Тоді ж буде названо переможців і в інших номінаціях