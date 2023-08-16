Динамо позбудеться клубної легенди: разом із ним киян покине провальний легіонер

Київське Динамо готується до матчу-відповіді Ліги конференцій проти грецького Аріса. Напередодні цього поєдинку стало відомо, кого з гравців киян викинули тренуватись із юнацькою командою.

Поки підопічні Мірчі Луческу готуються до номінально "домашнього" матчу проти Аріса, двоє гравців із першої команди тренуються у колі юнаків київського клубу.

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"Містер" більше не бачить їх у команді

Як стало відомо, "Містер" більше не бачить у своїй команді одразу двох футболістів. Мова йде про Дениса Гармаша та легіонера Сідклей. Обидвом вже шукають нові клуби, а поки динамівці підтримують форму із юнацькою командою "біло-синіх".

Схоже, що у київському клубі взяти повний вектор омолодження команди. Хоча трансфер Андрія Ярмоленка говорить про протилежне, але Андрій – легенда Динамо, які завжди будуть раді. Це неоціненний досвід і підсилення на фланг атаки киян.

Що відомо про київський період у кар'єрі викинутих футболістів

Матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій Динамо – Аріс розпочнеться 17 серпня о 20:00 (з Києвом). Спеціально заради підготовки до цього поєдинку, киянам вдалось вмовити харківський Металіст 1925 перенести їх очну гру на пізнішу дату.

Щодо Сідклея, то бразильський легіонер особливо ніяк не запам'ятався своєю грою за український гранд. У футболці Динамо футболіст виступає із початку 2021 року та провів за першу команду 33 матчі (3 голи та стільки ж асистів). Після приїзду у київський клуб вже тричі їздив по орендах – у ПАОК, Куяба та ЦСКА 1948.

Контракт бразильця з киянами спливає вкінці 2024 року.

Натомість Гармаш із 2007-го року виступає у структурі київського клубу. Лише взимку 2020 року Денис поїхав грати в оренду у турецький Різеспор, але вже на початку серпня того ж року повернувся до розташування Динамо. У біло-блакитній футболці провів аж 361 поєдинок (54 м'ячі та 45 результативних передач). Справжня легенда команди.

Гармаш був тим футболістом, який рятував Динамо, коли кияни мали дилему із нападниками. Його угода з "біло-синіми" розрахована до кінця червня 2025 року.

Швидше за все, що обидва футболісти покинуть Динамо вже найближчим часом.