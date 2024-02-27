"Дуже важка втрата": дружина зірки "Українських отаманів" – про загибель чоловіка
Джерело:Оbozrevatel
Український боксер Олег Прудкий загинув у травні 2022 року. Його дружина Мар'яна Прудка розповіла про життя після загибелі героя.
Повномасштабне вторгнення колишній боксер національної збірної та "Українських отаманів" Олег Прудкий зустрів у складі спецпідрозділу КОРД. У травні 2022-го він вирушив на завдання на Запорізькому напрямку, яке стало для нього останнім.
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Дружина Олега Прудкого розповіла про життя після загибелі чоловіка
Дружина захисника Мар'яна Прудка зізналась, що відчула недобре після останньої розмови з чоловіком і проганяла погані думки, коли побачила новини про трагедію.
"Для нас це дуже важка втрата – для всіх рідних, знайомих. Мені просто дуже важко без нього... Але я мушу жити. У нас є дві чудові квіточки. Дві донечки. Олежка їх дуже сильно любив.
Він ними просто марив. І перед тим, як він їхав у відрядження, сказав так: "Кохана, ніколи ні в чому не відмовляй нашим принцесам. Бо хто знає, як буде далі, у житті трапляється різне.
Коли загинув Олег, у мене вже закінчувалась декретна відпустка, і я вийшла на роботу. Працюю дитячим тренером з легкої атлетики. І, звичайно, всю свою душу і всі свої сили вкладаю в наших дітей", – сказала Мар'яна Прудка.
Що відомо про Олега Прудкого
- Прудкий був майстром спорту міжнародного класу з боксу. Олег був одним із найталановитіших боксерів Черкащини.
- Неодноразово ставав чемпіоном України.
- Прудкий бився у ваговій категорії до 60 кілограмів та входив у команду "Українські отамани".