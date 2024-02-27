Полномасштабное вторжение бывший боксер национальной сборной и “Украинских атаманов” Олег Прудкий встретил в составе спецподразделения КОРД. В мае 2022-го он отправился на задание на Запорожском направлении, которое стало для него последним.

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Жена Олега Прудкого рассказала о жизни после гибели мужа

Жена защитника Марьяна Прудка призналась, что почувствовала нехорошо после последнего разговора с мужем и прогоняла плохие мысли, когда увидела новости о трагедии.

"Для нас это очень тяжелая потеря – для всех родных, знакомых. Мне просто очень тяжело без него... Но я должна жить. У нас есть два замечательных цветочка. Две доченьки. Олежка их очень сильно любил.

Он ими просто бредил. И перед тем, как он уезжал в командировку, сказал так: "Любимая, никогда ни в чем не отказывай нашим принцессам. Потому что кто знает, как будет дальше, в жизни случается разное.

Когда погиб Олег, у меня уже заканчивался декретный отпуск, и я вышла на работу. Работаю детским тренером по легкой атлетике. И, конечно, всю свою душу и все свои силы вкладываю в наших детей", – сказала Марьяна Прудка.

Что известно об Олеге Прудком