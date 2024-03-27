"Дуже ретельно": Вацко розповів на кого з українців полює Ліверпуль
Джерело:Вацко Live
Журналіст Віктор Вацко розповів про інтерес топових клубів до українських футболістів. Він виокремив одного з гравців .
Вацко розказав про зацікавленість до півзахисника Шахтаря Георгія Судакова в Англії. Він зазначив, що на збільшення цінника на гравця вплинув вихід не Євро-2024.
Дивіться також Нав'яже боротьбу іншим грандам Італії: ексклуб Шевченка поклав око на лідера Шахтаря
Ліверпуль пильно стежить за Судаковим
"Якщо говорити про українські клуби, то виходу збірної України на Євро-2024 зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб вже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату Європи, тому що план підвищення цінника на Судакова працює.
З того, що я знаю, зараз реально Англія включилася з точки зору зацікавленості. А там де Англія - там бабоси. Це не Серія А, це не Італія", – сказав Вацко.
За словами журналіста, за українським гравцем пильно стежить Ліверпуль.
Про Арсенал пишуть, я читав в інтернеті – я цього не знаю, тут нічого не буду говорити. А от Ліверпуль Судакова веде дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%,
– додав Вацко.
Виступи Судакова у нинішньому сезоні
- Нагадаємо, що Судаков цього сезону провів за Шахтар 24 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.
- Судаков також проявив себе у вирішальному поєдинку за путівку на Євро-2024, відзначившись двома асистами в грі проти Ісландії (2:1).