З думками про наших воїнів, – українські хокеїсти про підготовку до ЧС-2022

"Кожне зібрання у нас починається з новин із фронту. Ми перелічуємо найважливіші події нашої з російськими окупантами боротьби і лише потім переходимо до суто хокейних завдань і тонкощів тренувального процесу", – це слова наставника збірної України Вадима Шахрайчука.

4 квітня тренери головної і юнацької (U18) національних команд вперше після тривалої паузи порозмовляли з представниками ЗМІ. Не наживо, а у форматі ZOOM-конференції. З огляду на війну в Україні спортовці не можуть змагатися і вести підготовку до чемпіонату світу вдома. Зрештою, з огляду на воєнний стан у державі до останнього стояло питання доцільності участі команд у турнірах. Проте на участі наших атлетів на міжнародній арені наполягло керівництво держави. Коли з уст міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта пролунав відповідний заклик, Федерація хокею України за сприяння небайдужих іноземних партнерів змогла відправити команди в безпечні для роботи місця, пише 24 канал.

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"Ми будемо робити те, що вміємо найкраще!"

Національна збірна України готується до чемпіонату світу в дивізіоні 1В (стартує 26 квітня в польських Тихах) в Угорщині. Цікаво, що одним зі спонсорів збору є Національна хокейна ліга (НХЛ).

З 22 березня до 15 квітня українці готуватимуться Мішкольці і проведуть там 14 квітня товариський поєдинок зі збірною Угорщини. Після того наша команда перебереться до Будапешта. Там українці теж проведуть три товариських поєдинки – 19 і 20 квітня проти Хорватії, а 22-го – проти Угорщини. Матч проти господарів Україна проведе на найбільшій льодовій арені угорської столиці, а частина коштів, зібрана від продажу квитків на цей матч, буде спрямована на підтримку Федерації хокею України.

Для нас рішення їхати на ці збори було дуже непростим, – каже Шахрайчук. – Більшість хлопців були поглинені у війну і вже не планували повертатися на лід. Хтось входив до загонів територіальної оборони, хтось волонтерив, а хтось тижнями не міг вибратися з підвалів, під кулями та по мінних полях вивозив сім’ї в ті краї, де безпечніше. Заново інтегруватися в спорт люди вже не збиралися. Але раз це потрібно державі, ми будемо робити те, що вміємо найкраще.

Наразі в таборі збірної тренується 25 хокеїстів. Випав з обойми через травму воротар Семен Майко. А оборонця Євгена Ратушного тренери збірної досі очікують. Євген наразі не може вибратися з окупованого Херсона.

"Зачекаємо ще кілька днів і вочевидь вже не будемо розраховувати на Ратушного, – коментує Шахрайчук. – Шкода, бо Євген був одним із головних кандидатів на потрапляння до заявки збірної на чемпіонат світу. Але реалії такі, що хлопець, який не мав змоги тренуватися місяць, може не встигнути відновити фізичну форму".



Спаринг юнацької збірної України / Фото ФХУ

"Забули старі образи"

Пікантною особливістю нинішнього збору є повернення в команду тих хокеїстів, які торік у листопаді покинули лави збірної за добу до матчу міжнародного турніру на вимогу власника ХК "Донбас" Бориса Колеснікова.

У час війни наша країна об’єдналася від заходу до сходу, від півдня до півночі, – коментує ситуацію Шахрайчук. – Вирішили забути про старі образи й ми. Після прибуття в команду хлопці вибачилися перед тренерським штабом і партнерами за командою за той вчинок, а промова оборонця Пилипа Пангелова-Юлдашева у перший день зборів зачепила за живе кожного з нас. Видно, що хлопці покаялися. Перегортаємо цю сторінку і будемо разом битися за наш прапор.

Наразі в лавах національної збірної працюють лише хокеїсти українських клубів, але вже найближчим часом до команди мають приєднатися оборонець Ігор Мережко, який після початку війни покинув російський клуб і перебрався в Казахстан, а також нападник Віталій Лялька, котрий нещодавно завершив серію плей-оф чемпіонату Словаччини разом зі своїм "Пряшевом". Також найближчими днями вирішиться питання щодо приїзду в команду задрафтованого минулого літа клубом НХЛ "Веґас Ґолден Найтс" 18-річного оборонця Артура Чолача. Зараз Артур виступає в Молодіжній лізі Онтаріо за "Баррі Колтс".

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"Наші серця в Україні!"

Юнацька збірна України до 18 років, наставником якої є Олександр Бобкін, до чемпіонату світу в дивізіоні 1В готується в чеському місті Брумов-Бильнице.

Всі витрати української збірної в Чехії взяв на себе новий спонсор – компанія "EasyFlyers" в особі Томаша Драстіла та його друзів. Команда вже провела один товариський поєдинок – виграла 4:2 в на рік старших за себе гравців клубу "Берані" зі Зліна. 8 квітня українці зіграють зі ще одним чеським колективом – "Робе" зі Вшетина. 13 квітня наші юнаки продовжать тренувальний процес у швейцарському Луґано. 19 квітня підопічні Бобкіна мають зіграти товариський поєдинок проти на рік молодшої збірної Швейцарії. Чемпіонат світу в італійському Асьяґо стартує 26 квітня.

Ми граємо в хокей, але сповнені відповідальності за те, в яку мить це робимо, – каже Олександр Бобкін. – Наші серця в Україні. Ми хвилюємося за наших воїнів, кожне наше місто, важко переживаємо звістки про смерті наших людей. Нас надихає героїзм наших воїнів і відвага президента ФХ Георгія Зубка, котрий з перших днів війни увійшов до лав тероборони столиці і захищає Україну зі зброєю в руках.



Президент ФХУ Георгій Зубко – нині боєць тероборони Києва / Фото фейсбук

Варто сказати, що перебуваючи на бойових позиціях, пан Зубко знаходить час постійно контактувати з наставниками наших збірних, тримаючи руку на пульсі життєдіяльності національних команд. Український хокей ще ніколи не був таким цілісним і власне українським, як у ці миті.