Думаю про тебе часто, – Володимир Кличко зробив відверте зізнання

25 жовтня 2021 , 21:14
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Володимира Кличко

Легендарний український боксер Володимир Кличко зворушливо висловився про свого колишнього тренера Емануеля Стюарда, який помер рівно дев'ять років тому. Ексчемпіон світу подякував американця за спільну роботу.

Кличко-молодший опублікував фотографію зі Стюардом і присвятив йому кілька рядків у своєму блозі в інстаграмі.

Дивіться також Помста за брата: Кличко пригадав, як яскраво виграв свій перший титул чемпіона світу

Я думаю про вас досить часто. Поминали вас в цей день вашої смерті. Спасибі, Емануель Стюард, за час, проведений разом. Спасибі за те, що ви були моїм наставником і заохочували мою любов до цього чудового виду спорту – боксу,
– написав Володимир Кличко.

Емануель Стюард пішов з життя 25 жовтня 2012 року в віці 68 років. Причиною смерті стала тривала онкологічна хвороба.

Що відомо про півпрацю Кличка та Стюарда

  • За свою кар'єру американський фахівець працював не тільки з Володимиром Кличком, але і з такими боксерами, як Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс. Український боксер почав роботу з фахівцем на початку 2004 року і за вісім років спільної роботи виграв чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring.
  • Кличко втратив всі титули в 2015 році, програвши британцеві Тайсону Ф'юрі, а потім упустив можливість повернути нагороди, поступившись іншому британцеві – Ентоні Джошуа.
Автор: Юрій Семенюк