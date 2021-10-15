Повернув титул у сім'ю

14 жовтня 2000 року Володимир Кличко одягнув на себе перший чемпіонський титул WBO у Німеччині. Сталось це, коли Кличку-молодшому було 24 роки. З того часу минуло вже понад 21 рік. Саме цей бій проти Кріса Берда пригадав у своєму інстаграмі український боксер.

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Володимир відверто написав, що багато чим зобов'язаний боксу. Кличко оглядається назад із задоволенням. Можливо, це був ще один натяк на повернення на ринг. Ще раніше легендарний боксер заявляв, що має ще дві незавершені справи, які можуть його змусити знову вийти на професійний ринг – реванш із Тайсоном Ф'юрі та стати найстарший чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.

Попри усі бентежні проблеми, з якими я зіткнувся на своєму шляху. Спасибі за все. Оглядаюся назад із задоволенням, але дивлюся вперед із передчуттям нових викликів. Я їх люблю,

– написав Кличко.

Нагадаємо, що бій мав назву: "Помста за брата". Володимир помстився Берду за поразку свого брата Віталія. У квітні 2000 року американський боксер завдав поразки Кличку-старшому. Віталій переважав суперника, але через травму руки не зумів вийти на ринг після 9-го раунду. Кличко-молодший ж двічі відправляв Кріса у нокдаун та переміг за одноголосним рішенням суддів.

Був між боксерами і другий бій у 2006 році. Бійці боролись за титул чемпіона світу за версією IBF, яким володів Берд, та вакантний титул чемпіона світу у важкій вазі за версією IBO. Тоді перемога Володимира була ще більш яскравою. Поєдинок був завершений у сьомому раунді після двох нокдаунів поспіль для американця.

Відео бою Володимира Кличка та Кріса Берда

Текст публікації з інстаграму Володимира Кличка