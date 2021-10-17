Думала, що вона зможе вирости, – призерка Паралімпіади Морквич про ампутацію ноги після ДТП

Українська фехтувальниця Наталія Морквич стала срібною призеркою Паралімпіади-2020 у Токіо. Морквич принесла Україні "срібло" на рапірі. Спортсмена в 15 років втратила ногу в ДТП.

Морквич: Задавала собі питання – "Кому я буду така подобатись?"

ДТП сталася у 2007 році, коли Наталія з другом каталася на скутері. У дівчину з хлопцем влетіло авто й водій втік з місця ДТП. Через те, що Морквич вчасно не надали допомогу – вона втратила надто багато крові, через що згодом залишилася без ноги.

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Дівчина зізналася, що тоді думала про те, що може статися чудо і ліва нога виросте.

Думала, що вона зможе вирости, станеться якесь диво. Задавала собі питання: "Кому я буду така подобатись? Де буду працювати? Як я буду малювати собі нігті?" Які ж дурні були тоді думки. Однак такі питання є доволі логічні, усім цікаво, як живуть такі люди,

– розповіла Наталія.

Також призерка Паралімпіади заявила, що спорт допоміг їй адаптуватися у житті після ампутації. Тепер дівчина ходить з протезом.

"Бог не дає тих випробувань, які людина не може пройти. Мабуть, я мала це пережити, без допомоги Бога не змогла б пройти усе це. Завдяки спорту швидко почала адаптовуватись у цьому житті, побачила історії інших людей, які теж не менш складні", – сказала Наталія.

За словами Морквич, спершу вона мала комплекси через втрату ноги.

У той момент у мене були якісь комплекси. Я – 15-річна дівчинка, на яку дивляться не через те, що симпатична, а через те, що кульгаю. Інколи запитувала себе: "Чому я? Чому все це випало на мої плечі?,

– зізналась спортсменка.