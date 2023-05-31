Колишню зірку Шахтаря заарештують, як тільки він перетне кордон рідної Бразилії: у чому причина

У колишнього правого вінгера Шахтаря Дугласа Кости з'явились проблеми із законом. Бразильський суд видав орден на арешт футболіста.

Бразильський суд вже ухвалив рішення щодо арешту Дугласа Кости, який свого часу виступав в Україні. Правий вінгер, який наразі грає за американський Лос-Анджелес Гелаксі, буде затриманий одразу, як перетне кордон рідної Бразилії.

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Має проблеми із законом

Все через особисті причини. Дуглас не сплатив аліменти колишній дружині.

Сторона Кости буде оскаржувати це рішення суду. Футболіст сподівається, що його апеляція буде ухвалена у суді.

Цікаво, що раніше Дуглас говорив про бажання повернутись у рідне Греміо із Бразилії. Але ця ситуація може вплинути на футбольні плани правого вінгера. Адже поки він за кордоном орден на його арешт виданий не буде. Коста підлягає негайному арешту, як тільки він опиниться на території рідної країни.

Нагадаємо, що з липня 2022-го Дуглас Коста виступає за американський Лос-Анджелес Гелаксі. Його контракт із клубом розрахований до кінця 2023 року. За нову команду у сезоні-2022/2023 провів лише 4 матчів, але більшу частину часу пропустив через травму.

Вагомий український слід у кар'єрі Дугласа Кости