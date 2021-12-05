Дудченко здійснив неймовірний прорив: Крістіансен переміг у гонці переслідування
Джерело:24 канал
Останнім стартом на другому етапі Кубка світу з біатлону стала чоловіча гонка переслідування. двом українцям вдалося відібратися до змагань за результатами спринту.
Напружена боротьба на останньому колі
Норвежець Ветле Шостад Крістіансен здобув золоту народу в гонці переслідування. Переможець визначився напруженій останній перестрілці.
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Представник Швеції Себастьян Самуельссон та Емільєн Жаклен не закрили по одній мішені та відправилися на штрафне коло. Жоден з них не хотів поступатися другим місцем, тому спортсмени вели запеклу боротьбу до останніх метрів. У підсумку Самуельссон обігнав француза на 3 секунди.
Прогрес Дудченка
Український біатлоніст Антон Дудченко відіграв 25 позицій та фінішував на 19-му місці. Він схибив лише одного разу, під час третьої стійки. Завдяки хорошим показникам на вогневому рубежі українець потрапив у топ-20.
Дмитро Підручний фінішував на 32-йпозиції. Йому вдалося покращити свій результат у порівнянні зі спринтерською гонкою. Він бездоганно відпрацював два вогневі рубежі та максимально наблизився до щільної групи лідерів.
Після виходу зі стрільбища він замикав топ-10. Та, на жаль. Дмитро двічі схибив на третьому та четвертому рубежі.
Результати гонки переслідування
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) 30:14.8
2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+1+1) +9.8
3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+1) +11.0
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19. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +1:48.2
32. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +2:36.2