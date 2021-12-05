Дудченко здійснив неймовірний прорив: Крістіансен переміг у гонці переслідування

Останнім стартом на другому етапі Кубка світу з біатлону стала чоловіча гонка переслідування. двом українцям вдалося відібратися до змагань за результатами спринту.

Напружена боротьба на останньому колі

Норвежець Ветле Шостад Крістіансен здобув золоту народу в гонці переслідування. Переможець визначився напруженій останній перестрілці.

До речі Неймовірна перемога Франції: Україна лише десята в естафеті в Естерсунді

Представник Швеції Себастьян Самуельссон та Емільєн Жаклен не закрили по одній мішені та відправилися на штрафне коло. Жоден з них не хотів поступатися другим місцем, тому спортсмени вели запеклу боротьбу до останніх метрів. У підсумку Самуельссон обігнав француза на 3 секунди.

Прогрес Дудченка

Український біатлоніст Антон Дудченко відіграв 25 позицій та фінішував на 19-му місці. Він схибив лише одного разу, під час третьої стійки. Завдяки хорошим показникам на вогневому рубежі українець потрапив у топ-20.

Дмитро Підручний фінішував на 32-йпозиції. Йому вдалося покращити свій результат у порівнянні зі спринтерською гонкою. Він бездоганно відпрацював два вогневі рубежі та максимально наблизився до щільної групи лідерів.

Після виходу зі стрільбища він замикав топ-10. Та, на жаль. Дмитро двічі схибив на третьому та четвертому рубежі.

Результати гонки переслідування

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) 30:14.8

2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+1+1) +9.8

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+1) +11.0

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19. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +1:48.2

32. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +2:36.2