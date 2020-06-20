Ярмоленко вперше у 2020 році потрапив до заявки на матч АПЛ: онлайн-трансляція
Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не потрапив до стартового складу на матч 30-го туру АПЛ проти "Вулверхемптона".
"Вест Хем" зіграє з "Вулверхемптоном на своєму полі, а український вінгер залишився в запасі. Матч розпочнеться о 19:30, повідомляє 24 канал.
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Склад "Вест Хема" на матч з "Вулверхемптоном"
Вест Хем – Вулверхемптон: головне
Команди вирішують різні турнірні завдання – "вовки" претендують на єврокубки, а от команда Андрія Ярмоленка бореться за збереження прописки в АПЛ. "Молотобійці" лише завдяки кращій різниці м'ячів не перебувають у зоні вильоту, тому вкрай потребують очок, а Вулверхемптон після нічиєї конкурентів (МЮ та Тоттенхема) отримав шанс покращити свої позиції у боротьбі за Лігу Європи та впритул наблизитися до зони ЛЧ.
На момент зупинки чемпіонату "Вест Хем" виграв лише 1 матч із останніх 5-ти, а от підопічні Нуну Ешпіріту Санту у останніх 5-ти турах не зазнали жодної поразки.
Вест Хем – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу