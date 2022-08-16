Обіцяли підірвати машину, – дружина Усика розповіла, як прийняла рішення про переїзд з Криму

Катерина Усик, дружина непереможного українського боксера, розповіла, чому виїхала з окупованого Криму. Їй погрожували підірвати машину через прапор України.

Дружина Усика: Мені обіцяли зірвати машину, якщо я не зніму прапорець

Катерина розповіла, що у її автомобілі постійно був український прапор. Це не сподобалося декому з її знайомих з півострова. Їй почали погрожувати.

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"Я завжди їздила в Криму за рулем. У мене завжди був український прапор, не знімала його принципіально. Машина була на київських номерах. Мені обіцяли зірвати машину, якщо я не зніму прапорець.

Казали: "А ти не дізнаєшся, хто її зірвав". Кажу: "А як я не дізнаюсь, якщо ти мені сказав?"

Я поїхала, коли зрозуміла, що Лізі (старша донька) потрібно в школу. В Криму точно ні, майбутнього на окупованій території немає – я переконуюсь в цьому постійно", – розповіла Катерина.

"Останній раз ми були там 6 лютого – перед війною"

Востаннє Олександр разом з дружиною були в Криму 6 лютого 2022 року. Однак, там вони не почуваються, як вдома. За словами Катерини, життя на окупованому півострові значно змінилося.

"Останній раз ми були там 6 лютого – перед війною. Я встала зранку і кажу: "Саш, поїхали в Крим". Ми майже три роки там не були. Він каже: "Ну як, в сенсі?" І ми поїхали.

Я б не змогла там жити. Це просто дно. З новими дорогами, які вони набудували для своїх танків. Люди – штора. Санкції мінімальні там, але це відчувається так. Я б не змогла там жити. Я з 14-го року в Криму не почувала себе вдома взагалі. Прожила там 27 років і почувалась, як в гостях. А по приїзді в Київ було відчуття, наче я повернулась додому", – сказала дружина Усик.

"Розправою" за український прапор Катерині погрожував власник автомийки неподалік її будинку.

Це автомийка якась – я часто мила машину недалеко від дому. Просто підійшов директор автомийки – серйозна людина, сам розумієш. Каже: "Кать, до мене підходили люди й сказали, що якщо ти не знімеш прапорець – тобі підірвуть машину,

– додала Катерина Усик.

Якою мовою спілкуються у родині Усика

Дружина Усика розповіла, що її чоловік наразі спілкується лише українською. Вони хочуть, аби їхні діти також спілкувалися державною надалі.

Український боксер за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу. Тож в Україні його зможуть подивитися безплатно. За цим посиланням ви можете ознайомитися, де саме можна буде переглянути бій.

20 серпня відбудеться реванш Усик – Джошуа. Бій прийматиме Саудівська Аравія, місто Джидда.