Дружина Усика вийшла на мирну акцію на підтримку України: фото з Чехії

У Чехії відбулась мирна акція на підтримку України. Сім'я Олександра Усик доєдналась до мітингу.

Катерина Усик: Україно, я з тобою

Катерина Усик, дружина українського боксера, перебуває у Чехії, але не забуває підтримувати рідну країну хоча б у такий спосіб. Дружина Олександра Усика виклала фото з мирної акції у своїх соцмережах.

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Катерина прихопила з собою синьо-жовтий прапор. На світлині видно, яка велика кількість людей зібралась на одній з головних площ Праги.



Катерина Усик / Скриншот із сторіс

Перед цим у сторіс дружина Олександра записала відео, у якому закликала своїх друзів та знайомих не хвилюватись за них. У родини боксера все добре. Таке відео Катерина записала після того, як повідомила, що у їх будинок у Ворзелі вдерлась русня.

Дружині Усика байдуже за будинок, вона більше хвилюється за своїх сусідів, які не встигли виїхати із небезпечного місця.

Нагадаємо, що Усик отримав дозвіл виїзду за кордон заради підготовки до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Олександр скористався цією можливістю, пояснивши своє рішення у відеозверненні.