Не король, а королева: дружина Усика висміяла Ф'юрі за зрив бою – кумедне фото

Тайсон Ф'юрі виставив себе на посміховисько, зірвавши через власну жадібність бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті. Дружина Олександра Усика Катерина дуже влучно охарактеризувала "Циганського короля".

"Бій століття", яким мав стати об'єднавчий поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, офіційно скасовано. Надмірна жадібність та пихатість "Циганського короля" взяли гору над здоровим глуздом.

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Нове прізвисько Ф'юрі

Дружина чемпіона світу Олександра Усика Катерина висміяла жадібність "Циганського короля", а також назвала його наступного суперника.

Катерина виклала колаж, на якому Ф'юрі отримав за своє боягузство нове прізвисько – "Циганська королева".

І насамкінець. Бути жадібним дуже погано. Все найкраще попереду,

– написала Катерина.

Ф'юрі став "Циганською королевою" / instagram.com/usykkaterina

Крім того, Катерина потролила Ф'юрі його майбутнім суперником, натякнувши на четвертий поєдинок з ветераном Дереком Чісорою.

"Це бій, на який чекають фанати Тайсона", – йдеться у підпису колажу.

Ф'юрі обрав собі наступного суперника / instagram.com/usykkaterina

Зазначимо, що після зриву бою за абсолют, Олександр Усик проведе обов'язковий захист титулу чемпіона WBA проти британця Даніеля Дюбуа. Асоціація повинна офіційно оголосити про початок перемовин. Орієнтовно бій може відбутися у червні – липні цього року.