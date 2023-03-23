"Бой века", которым должен был стать объединительный поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика, официально отменен. Чрезмерная жадность и тщеславие "Цыганского короля" взяли верх над здравым смыслом.
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Новое прозвище Фьюри
Жена чемпиона мира Александра Усика Екатерина высмеяла жадность "Цыганского короля", а также назвала его следующего соперника.
Екатерина выложила коллаж, на котором Фьюри получил за свою трусость новое прозвище – "Цыганская королева".
И наконец. Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди,
– написала Екатерина.
Фьюри стал "Цыганской королевой" / instagram.com/usykkaterina
Кроме того, Екатерина потролила Фьюри его будущим соперником, намекнув на четвертый поединок с ветераном Дереком Чисорой.
"Это бой, которого ждут фанаты Тайсона", – говорится в подписи коллажа.
Фьюри выбрал себе следующего соперника / instagram.com/usykkaterina