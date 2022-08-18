Дружина Маліновського зробила неоднозначний натяк про майбутню кар'єру чоловіка в Аталанті
Джерело:інстаграм Роксани Маліновської
Все більше чуток з'являється навколо можливого трансферу Руслана Маліновського з Аталанти. Дружина футболіста розповіла про їх новий дім у Бергамо.
Роксана Маліновська: Немає нічого важливішого за сім'ю та кар'єру Руслана
ЗМІ активно сватають українського півзахисника в АПЛ. Начебто футболістом цікавиться Ноттінгем Форест, який вже зробив першу пропозицію, але Аталанту відхилила її. Бергамівському клубу не сподобалась фінансова частина трансферу.
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Однак чутки не вщухають. Дружина футболіста Роксана Маліновська поділилась із підписниками в інстаграмі новиною про новий будинок, виставивши світлини спільних картин. Фанати Руслана одразу подумали про можливий перехід.
Маліновські переїхали у новий дім / Скриншот із сторіс дружини Роксани
Після чого дружина Роксана виклала пояснення щодо нового дому. Насправді подружжя ще два роки тому придбали будинок у Бергамо, де зараз виступає Маліновський, але лише зараз заїхала в облаштований дім.
Наразі родина займається розвантаженням речей, які перевезла. Роксана зізналась, що футбольна кар'єра Руслана є пріоритетом для їх родин, якщо той покине Аталанту.
Для мене немає нічого важливішого за сім'ю та кар'єру Руслана. Якщо він не зможе залишитися в Аталанті, то повинен знайти інше рішення. Звичайно, нам прикро, але таке футбольне життя. Він має думати про свою кар'єру професіонального футболіста,
– написала дружина півзахисника.
Окрім Ноттінгема Фореста за Маліновським стежить англійський Тоттенхем. Однак начебто сам Руслан не зацікавлений у переході до новачка АПЛ. У нього є інші пропозиції в Англії та французького чемпіонату. Але про яку команду йде мова наразі не повідомляється.Цікаво! Аталанта готова розглянути пропозицію щодо Маліновського, якщо та буде коливатись у межах 20 – 22 мільйонів євро. Контракт Руслана з бергамівським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.
Цікаво, що головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні теж підігрів інтерес до можливого трансферу українця.
Кар'єра Маліновського в Аталанті
- Маліновський виступає за Аталанту з середини липня 2019-го року. Руслан перейшов із бельгійського Гента.
- Українець добре себе зарекомендував у команді. У минулому сезоні провів 41 матч, у якому забив 10 голів та зробив 7 асистів.
- Вже у новому сезоні вже у першому турі зробив гольову передачу у грі проти Сампдорії. У цьому матчі Аталанта на виїзді здобула перемогу з рахунком 0:2. Руслан з'явився на полі лише на 84-й хвилині, але і цього часу вистачило українському футболісту, щоб запам'ятатись результативною дією.