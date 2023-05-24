Народила під бомбами, а тепер називає Крим "російським": ганьба від дружини відомого воротаря

Олена Литовка потрапила у скандал під постом з відео Володимира Зеленського. Ще рік тому вона народила дівчину під російськими бомбами в Києві, а тепер демонструє проросійську позицію.

Україна вже дев'ять років героїчно захищає свою незалежність від окупантів з Росії. Армія держави-терористки постійно атакує українські міста ракетами, вбиває мирне населення та захоплює чужі території.

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Почалось все із Криму у 2014 році, коли армія РФ анексувала півострів та "приєднала" його до своєї держави. Втім навіть серед українського населення є ідіоти, які продовжують гнути лінію про начебто законне приєднання Криму до Росії.

Проросійські погляди дружини Ігоря Литовки

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що РФ принесла в Крим деградацію та занедбаність. Воно з'явилось в інстаграмі і, звичайно ж, викликало зацікавленість у проросійського стада.

Серед нього опинилась і дружина українського воротаря Ігора Литовки – Олена. У коментарях дівчина висловила свою недалеку думку щодо того, що народ Криму начебто сам обрав бути частиною Росії.

Тобто і кримчан потрібно рятувати? Крим увійшов до складу Росії волею народу, а не військовим шляхом. А якщо кому не подобається, може зібрати речі і поїхати,

– написала Олена.



Скандальні коментарі Олени Литовки / "Кримський вітер"

Коротка пам'ять Литовки

Цікаво, що пізніше Олена видалила свій коментар під відео, але інтернет нічого не забуває. Відзначимо, що всього рік тому Литовка народила у Києві дівчину від футболіста. При цьому сам Ігор в інстаграмі писав, що Олена народжувала під звуки вибухів та бігала по бомбосховищам.



Ігор Литовка про народження доньки / скріншот

Та схоже, що у дружини гравця виникли проблеми з пам'яттю. На той момент Литовка виступав у Десні. Нагадаємо, що чернігівці були змушена призупинити своє існування через знищення росіянами їх стадіону.

Відповідь Ігоря Литовки

Сам воротар вирішив не мовчати з цього приводу, а дати коментар замість дружини. Він наголошує, що Олена "не те мала на увазі" та їх сім'я має виключно проукраїнські погляди.

Моя дружина – не публічна людина, тож я відповім за неї. Був вражений та здивований, навіть не знаю які підібрати слова. Вона не це мала на увазі, просто неправильно сформулювала свою думку і при цьому відразу видалила коментар, щоб написати новий. Але потім передумала і навіть забула про це. Пізніше хтось зробив скрін, почали шукати у цих словах "зраду", підписали мене. Але хочу прояснити, що ми ніколи не підтримували країну-терориста.

Як її можна підтримувати, я навіть не знаю. 2014 року ми виїхали з Криму. Усе залишили, хоча я мав новий контракт із командою на чотири роки. Коли почалася анексія, ми залишили півострів і почали своє життя з нуля. Як моя дружина може підтримувати щось пов'язане з країною-терористом, якщо вона одна народжувала практично у бомбосховищі?Моя друга дочка разом із моїми батьками сиділа під вибухами бомб у підвалі у Чернігові. Вони побачилися лише через тиждень, а я взагалі перебував у Туреччині. Ніхто не знав, чи побачимось ми взагалі.

Згоден, що те, як це все зробили, може викликати резонанс. Я теж, якби не знав усієї ситуації, то обурився б. Але людина просто неправильно висловила свої думки, а далі все рознеслося по мережі. Хочу вибачитись, якщо це когось образило чи хтось неправильно все зрозумів. Щодо того, чий Крим, тут думка однозначна. Крим був, є та буде українським. Це взагалі не обговорюється у нашій родині. Ми віримо у нашу перемогу та Україну. Слава Україні та слава ЗСУ,

– зазначив Литовка.

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Свого часу ще до анексії Криму Ігор грав за місцеві Таврію та Севастополь. Зараз же 34-річний воротар продовжує кар'єру у Андіжані з Узбекистану.

Варто знати. Олена Литовка народилась у Севастополі, якийсь час жила у Москві. Після знайомства з Ігорем перебралась назад в Крим. На початку квітня 2014-го пара одружилась. Після анексії Криму вони багато разів відвідували окупований півострів, фотографіями Олена ділилась в інстаграмі.