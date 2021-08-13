Їсть 13 разів на день: дружина Яремчука розповіла про незвичайні звички чоловіка

Христина Яремчук, дружина нападника збірної України і лісабонської Бенфіки Романа Яремчука, розкрила кілька фактів з життя свого чоловіка.

У сторіз Instagram підписники попросили Христину поділитися смішними і дивними фактами про Романа. Дівчина виконала прохання шанувальників.

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"Рома – трішки пенсіонер. Любить на ніч дивитися National geographic про чорні діри, про космос. День починається з перегляду новин – політичних і футбольних. Щоб його кудись витягнути, потрібно дуже постаратися. А ще він їсть 13 разів в день, і йому завжди мало", – написала Христина Яремчук.

Роман Яремчук перейшов у Бенфіку