Їсть 13 разів на день: дружина Яремчука розповіла про незвичайні звички чоловіка
13 серпня 2021 , 20:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Христини Яремчук
Христина Яремчук, дружина нападника збірної України і лісабонської Бенфіки Романа Яремчука, розкрила кілька фактів з життя свого чоловіка.
У сторіз Instagram підписники попросили Христину поділитися смішними і дивними фактами про Романа. Дівчина виконала прохання шанувальників.
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"Рома – трішки пенсіонер. Любить на ніч дивитися National geographic про чорні діри, про космос. День починається з перегляду новин – політичних і футбольних. Щоб його кудись витягнути, потрібно дуже постаратися. А ще він їсть 13 разів в день, і йому завжди мало", – написала Христина Яремчук.
Роман Яремчук перейшов у Бенфіку
- 25-річний Яремчук перейшов в Бенфіку з Гента в літнє трансферне вікно. Контракт з португальським клубом підписаний до літа 2026 року.
- У 2017 році Динамо продало Яремчука у Гент за 2 мільйони євро. Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що в контракті була прописана опція, відповідно до якої Динамо отримає 30% від наступного перепродажу Яремчука. Окрім того, Динамо гарантовано отримало 5% від трансферу як платіж солідарності. Цей відсоток передбачений за те, що Динамо виховало Яремчука.
- Трансфер Яремчука увійшов у топ-10 найдорожчих в історії Бенфіки. Також перехід Романа став 2 найприбутковішим продажем для Гента.
- Нападник збірної України Яремчук провів 4 роки у Генті. За бельгійський клуб Роман забив 61 гол у 152 матчах.