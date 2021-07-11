Дружина Пор'є показала МакГрегору середній палець, Конор жорстко вилаявся

Ірландський боєць Конор МакГрегор зазнав драматичної поразки у бою з Дастіном Пор'є, зламавши ногу. Відразу після поєдинку Конор обмінявся люб'язностями з дружиною Пор'є.

МакГрегор вилаявся на дружину Пор'є

Ірландець зламав ногу в кінці першого раунду головної події UFC 264. Йому присудили технічну поразку, після чого він дав інтерв'ю в октагоні.

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МакГрегор вирішив звернутися до дружини Дастіна Пор'є.

Твоя дружина пише мені в особисті повідомлення! Гей, крихітко, напиши ще раз, поспілкуємося! Чекаю тебе на вечірці, у нічному клубі, крихітко. С*ка ти зрадлива!,

– сказав Конор.

У відповідь Джулія, дружина Пор'є, показала Конору середній палець.

МакГрегор вдруге програв Пор'є