У Другій лізі України забили розкішний гол при 38 тисячах глядачів на трибунах: відео

Харківський Метал 29 травня зіграв вдома проти Кривбаса у 24 турі Другої ліги України. Харків'яни розгромили суперника.

Розгром суперника

Перед поєдинком Олександр Ярославський оголосив про відродження харківського Металіста. Таку звістку місцеві фанати сприйняли дуже бурхливо та прийшли на стадіон, щоб підтримати Метал у матчі проти Кривбаса.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Футболісти теж не зіпсували чудовий настрій вболівальників та розгромили суперника. На 28-й хвилині рахунок у зустрічі було відкрито. Справжнім шедевром відзначився бразилець Жонатан Олівейра Да Сілва. Нападник спиною до воріт у падінні з льоту завдав удару. Голкіпер не був готовий до такого пострілу.

По перерві футболісти харківського клубу забили ще двічі. Голами відзначились ветеран команди Руслан Фомін та Євген Рязанцев. У підсумку – 3:0 розгромна звитяга Метала.

Метал ще раніше добув путівку до Першої ліги, вигравши свою групу. На харків’ян ще очікує золотий матч з переможцем групи А.

Поєдинок відвідала рекордна кількість глядачів – 38,5 тисяч вболівальників.

Метал – Кривбас відеоогляд