Друга поспіль перемога: Терлюга завоювала "золото" на етапі Прем'єр-ліги з карате у Марокко
У марокканському Рабаті відбувся етап Прем'єр-ліги з карате. Українка Анжеліка Терлюга здобула залоту нагороду на турнірі.
Тріумф українки
На турнірі у Марокко лише одна спортсменка представляла Україну. 30-річна каратистка тріумфувала у ваговій категорії до 55 кілограмів, пише 24 канал.
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Українська каратистка здобула "золото" на етапі Прем'єр-ліги, що відбувся у марокканському Рабаті.
Терлюга не програла жодної сутички перед фіналом. На шляху до перемоги вона здолала італійку Франческу Кавальяро, швейцарку Маю Шерер, після чого вибила з турніру ще двох суперниць – іспанку Соню Перрейру Вільялобос та естонку Лі Лірісман.
Лише у сутичці з іспанською каратисткою українка не змогла перемогти за очками – переможницю визначили судді.
У фінальній сутичці на Анжеліку чекала єгиптянка Ахлям Юссеф, вона є чемпіонкою світу 2021 року.
У вирішальному протистоянні українка виявилася сильнішою. Вона здобула перемогу з рахунком 5:2 і та виборола друге поспіль "золото" на етапах Прем'єр-ліги у 2022 році.
Третя нагорода у 2022 році
- Ця медаль є третьою для українки у 2022 році. На першому етапі в ОАЕ Анжеліка здобула срібну нагороду.
- Загалом "золото" для Терлюги на етапі у Рабаті - третя медаль у 2022 році. вона стала срібною призеркою.
- На другому етапі Прем'єр-ліги у Португалії українка піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу.
Що відомо про спортсменку
- Українська каратистка представляє Одеську область.
- Терлюга – лідерка світового рейтингу у вазі до 55 кілограмів
- Анжеліка є 6-разовою призеркою чемпіонатів Європи у вазі до 55 кілограмів та в командному куміте. Зокрема, у 2019 та 2017 роках вона виграла "золото" Євро в командному куміте, а у 2018-му здобула золоту медаль в індивідуальному заліку.
- На Олімпійських іграх-2020 українка здобула срібну нагороду.