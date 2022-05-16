Друга поспіль перемога: Терлюга завоювала "золото" на етапі Прем'єр-ліги з карате у Марокко

У марокканському Рабаті відбувся етап Прем'єр-ліги з карате. Українка Анжеліка Терлюга здобула залоту нагороду на турнірі.

Тріумф українки

На турнірі у Марокко лише одна спортсменка представляла Україну. 30-річна каратистка тріумфувала у ваговій категорії до 55 кілограмів, пише 24 канал.

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Українська каратистка здобула "золото" на етапі Прем'єр-ліги, що відбувся у марокканському Рабаті.

Терлюга не програла жодної сутички перед фіналом. На шляху до перемоги вона здолала італійку Франческу Кавальяро, швейцарку Маю Шерер, після чого вибила з турніру ще двох суперниць – іспанку Соню Перрейру Вільялобос та естонку Лі Лірісман.

Лише у сутичці з іспанською каратисткою українка не змогла перемогти за очками – переможницю визначили судді.

У фінальній сутичці на Анжеліку чекала єгиптянка Ахлям Юссеф, вона є чемпіонкою світу 2021 року.

У вирішальному протистоянні українка виявилася сильнішою. Вона здобула перемогу з рахунком 5:2 і та виборола друге поспіль "золото" на етапах Прем'єр-ліги у 2022 році.

Третя нагорода у 2022 році

Ця медаль є третьою для українки у 2022 році. На першому етапі в ОАЕ Анжеліка здобула срібну нагороду.

Загалом "золото" для Терлюги на етапі у Рабаті - третя медаль у 2022 році. вона стала срібною призеркою.

На другому етапі Прем'єр-ліги у Португалії українка піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу.

Що відомо про спортсменку