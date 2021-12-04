Друга у кейріні, перемога над чемпіонкою Олімпіади: як Старікова виступила у Лізі чемпіонів

Олена Старікова взяла участь у третьому етапі Ліги чемпіонів на велотреку. Єдина українка показала хороший виступ у Лондоні.

Швидша за олімпійську чемпіонку

З кожним наступним етапом українка Олена Старікова демонструє вже кращий результат в історичній Лізі чемпіонів. Цього разу срібній призерці Олімпіади-2020 вдалось пробитись у фінал кейріну та півфінал спринту.

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Українка готувалась до лондонського етапу у холодному Львові, де є єдиний в Україні закритий велотрек. Однак підготовка Олени приємно здивувала навіть коментаторів трансляції.

Старікова виїхала на трек у третьому заїзді кейріну. Разом із нею участь взяла олімпійська чемпіонка з Канади Келсі Мітчелл, яка у фіналі у Токіо не дала Олені взяти перше місце у спринті.

Однак українська велогонщиця відмінно протягом усього заїзду тримала лідерство та завдяки хорошому плану на гонку фінішувала першою. На останньому колі представниця України показала чудову швидкість.

У битві з Фрідріх 2:1 на користь німкені

Старікова пробилась у фінал кейріну, хоча зізнавалась у великому інтерв'ю 24 каналу, що не надто любить цей контактний вид. Українка випередила Мітчелл, яка фінішувала третьою, на 0.202 секунди.

У вирішальному заїзді українка поступилась лише німкені Леї Фрідріх – 0.114 відставання від переможниці заїзду. Знову це українсько-німецьке протистояння у Лізі чемпіонів.



Олена Старікова / Фото UCI Champions League

Улюблений спринт та поразка від майбутньої чемпіонки

Після чого Олена вийшла на трек вже в улюбленому спринті. Старікова стала першою у заїзді з суперницями з Канади та Японії.

У півфіналі на неї чекав дуже складний екзамен. Суперницями української велогонщиці стали Емма Гітце, яка була розлючена після падіння у кейріні, та Матільда Грос. Якщо з представницею Франції українка впоралась та стрімке прискорення на фініші не дозволило Олені перемогти – Старікова фінішувала другою з відставанням 0.049 секунди та не пробилась у фінал спринту.

Відзначимо, що Олена програла майбутній переможниці спринту, яка у фіналі здолала свою земляку Лею Фрідріх. Гітце підтвердила свій статус лідерки цієї дисципліни у Лізі чемпіонів.

Лондон приймає відразу два етапи Ліги чемпіонів. Четвертий етап стартує 4 грудня.