Подряпини та роздертий одяг
Прикрий епізод стався у жіночому кейріні. Дівчата вели запеклу боротьбу за вихід у фінал дисципліни та поплатись за це. 24-річна німкеня Емма Гітце та представниця Канади Лоріан Дженест впали у першому заїзді.
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Спортсменка з Німеччини, яка є лідеркою спринту у Лізі чемпіонів, спробувала вибратись на першу позицію, але зазнала фіаско. Гітце занадто близько підібралась до суперниці та зачепила її колено. У підсумку – подвійне падіння обох велогонщиць.
Гітце та Дженест завершили гонку лише на 4 та 5 місцях відповідно. Обидві не змогли відібратись у фінал, куди пройшли переможниця заїзду Матільда Грос (Франція) та Міріам Вече (Італія).
Німкеня з розлюченим обличчям пішла чекати свого виступу у спринті. Хоча сама Емма була винна у цьому зіткненні. Результат цього падіння – подряпини на тілі та порваний одяг.
Відео зіткнення на треку у Лондоні
Слід відзначити, що в іншому заїзді єдина представниця України Олена Старікова виграла свій заїзд та пробилась у фінал. У вирішальній гонці наша спортсменка стала другою, поступившись лише німкені Леї Фрідріх.
Цікаво, що Емма Гітце змогла показати характер та перемогти у спринті. Німецька велогонщиця підтвердила статус лідерки цієї дисципліни на Лізі чемпіонів. Українка Старікова поступилась у півфіналі.
Що відомо про Емму Гітце
- Німецька велогонщиця – чемпіонка та призерка світу та Європи.
- Гітце – срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у командному спринті.
- Була близькою до "бронзи" у спринті, але посіла прикре 4 місце. У кейріні стала сьомою.