За його словами, Вірчис перебував у важкому стані через те, що начебто хворів на COVID-19.

Детальніше Дивно виглядає, коли боксери звертаються по допомогу, – Вірчис незадовго до смерті

Ми вчора з ним розмовляли, він був на тому засіданні. Останні декілька тижнів він мав дуже тяжкий стан,

– розповів Нагорний.

Він також не уточнив, про яке саме засідання йде мова. За даними журналіста Дениса Казанського, Вірчис прийшов на суд у справі Катерини Гандзюк. Там він публічно вимагав у колишнього голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера повернути його борг. Зауважимо, що сам Вірчис народився у Каховці, а після закінчення професійної кар'єри боксера зайнявся бізнесом в Херсонській області.

На уточнююче питання про самогубство Вірчиса, Нагорний не дав однозначної відповіді.

Хочу вам сказати, що пішла велика легендарна людина. Версій та припущень у нас може бути дуже багато. Так, він хворів, так, йому було важко... Коронавірус ходить країною і забирає багатьох людей…

– сказав Нагорний.

При цьому Нагорний зауважив, що Вірчис не визнавав, що хворів на коронавірус, хоч були явні ознаки цього. Попри нездужання, додав він, боксер поїхав на згадане вище засідання.

"Він мав тяжкий фізичний стан. Я його дуже просив, щоб він себе поберіг, відлежався", – підсумував він.