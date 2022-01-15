Довіра тренера: Миколенко дебютував в АПЛ зі стартового складу

Український новачок Евертона Віталій Миколенко вийшов в основі на матч АПЛ проти аутсайдера Норвіча. Для гравця це дебют у чемпіонаті Англії.

Українець вдруге поспіль вийшов з перших хвилин за Евертон. При чому для Миколенка це – перший поєдинок у АПЛ у його кар'єрі.

До слова Миколенко – трудяга, я бачу в ньому потенціал, – тренер Евертона поділився враженнями про гравця



Миколенко дебютував в АПЛ / Скриншот

Раніше Миколенко зіграв перший матч за Евертон – у Кубку Англії проти Халла (3:2), провівши на полі 120 хвилин.

Що відомо про трансфер Миколенка