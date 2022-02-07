Довелось пожертвувати Супрягою, – тренер Сампдорії пояснив зворотну заміну українця

Сампдорія 6 лютого приймала Сассуоло у Серії А. Владислав Супряга дебютував у футболці господарів, але провів на полі мало часу.

Несподівана заміна українця

Український форвард вперше вийшов на футбольне поле у футболці Сампдорії по ходу першого тайму. Владислав Супряга на 36-й хвилині замінив травмованого Маноло Габб'ядіні.

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Українець отримав чудовий шанс почати завойовувати довіру тренерського штабу у новій команді. Однак у дебютному поєдинку Владислав провів на полі лише 23 хвилини. По перерві футболіста посадили на лаву запасних. На цей момент рахунок зустрічі вже був 2:0 на користь Сампдорії.

У другому таймі господарі забили ще двічі та встановили остаточний рахунок матчу 4:0.

Пояснення тренера

Після переможного поєдинку головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло пояснив несподівану заміну Супряги.

У другій 45-хвилинці футболісти Сассуоло активізувались в атакувальних діях та додали у дриблінгу, тому їх дії могли створити багато проблем господарям. Тому фахівець змінив Супрягу та Конті.

Не встиг Конті вийти на заміну, як одразу відзначився голом.

Довелось пожертвувати Супрягою, але після цього ми грали спокійно і надійно. Знаю, що з психологічної сторони, це могло бути складним рішенням, але нам була потрібна злагоджена командна гра. Супряга не знає мови. Нам потрібен перекладач, щоб розуміти одне одного. Але я думаю, що він зрозумів, що означає його заміна. Скажемо, що вона була виховним заходом,

– розповів наставник Сампдорії.