Доведення до самогубства та борг Мангера: адвокат Вірчиса розповів одну з версій смерті боксера

Українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним на підземній парковці в Києві. Поліція відкрила кримінальне провадження та розглядає декілька варіантів.

Тіло Вірчиса із зашморгом на шиї виявили вранці на одній з парковок Києва. Згодом дружина Ірина упізнала тіло чоловіка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство". Триває слідство.

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Однак адвокат родини Вірчиса Олександр Протас заявив, що є підстави вважати, що справу можуть перекваліфікувати на "доведення до самогубства". Причина – суперечка

Покійний всі свої гроші довірив одній досить відомій людині. І ця людина не віддала ці кошти,

– розповів Олександр Протас.

Адвокат не назвав ім'я бізнесмена, кому довірив гроші Вірчис. Натомість це зробив близький друг родини Тимофій Нагорний.

Усі гроші, які Вірчис заробив в рингу, він вклав в агробізнес. Його партнером став політик та бізнесмен Владислав Мангер, якого судять за підозрою у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні смерті Вірчис приходив у суд над Мангером, де посварився з ним, вимагаючи повернути борг.

У них були стосунки з Мангером. І Мангер винен певну суму грошей, тепер сім'ї,

– розповів Нагорний.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко з посиланням на власні джерела пише, що мова йде про суму від 500 до 800 тисяч доларів.

Адвокати боксера продовжать судитись із Владиславом Мангером на користь спадкоємців Володимира Вірчиса.