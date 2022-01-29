Доведення до самогубства та борг Мангера: адвокат Вірчиса розповів одну з версій смерті боксера
Джерело:ТСН
Українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним на підземній парковці в Києві. Поліція відкрила кримінальне провадження та розглядає декілька варіантів.
Тіло Вірчиса із зашморгом на шиї виявили вранці на одній з парковок Києва. Згодом дружина Ірина упізнала тіло чоловіка.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство". Триває слідство.
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Однак адвокат родини Вірчиса Олександр Протас заявив, що є підстави вважати, що справу можуть перекваліфікувати на "доведення до самогубства". Причина – суперечка
Покійний всі свої гроші довірив одній досить відомій людині. І ця людина не віддала ці кошти,
– розповів Олександр Протас.
Адвокат не назвав ім'я бізнесмена, кому довірив гроші Вірчис. Натомість це зробив близький друг родини Тимофій Нагорний.
Усі гроші, які Вірчис заробив в рингу, він вклав в агробізнес. Його партнером став політик та бізнесмен Владислав Мангер, якого судять за підозрою у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні смерті Вірчис приходив у суд над Мангером, де посварився з ним, вимагаючи повернути борг.
У них були стосунки з Мангером. І Мангер винен певну суму грошей, тепер сім'ї,
– розповів Нагорний.
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко з посиланням на власні джерела пише, що мова йде про суму від 500 до 800 тисяч доларів.
Адвокати боксера продовжать судитись із Владиславом Мангером на користь спадкоємців Володимира Вірчиса.