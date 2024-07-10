Довбик та Циганков не поїхали на збір Жирони: Мічел назвав причину відсутності українців

Іспанська Жирона 10 липня вийшла з відпустки та розпочала підготовку до нового сезону. Серед переліку футболістів наразі відсутні дует українських легіонерів.

Офіційний сайт Жирони оголосив про початок передсезонної підготовки. Попереду "біло-червоних" чекає історичний дебют в Лізі чемпіонів.

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Українці відсутні на зборі Жирони

Серед викликаних на збір футболістів відсутні Артем Довбик та Віктор Циганков. Вони пропустять початок зборів Жирони.

Головний тренер бронзового призера Ла Ліги Мічел Санчес дав додатковий відпочинок учасникам Євро-2024. Окрім українців відсутній також Дейлі Блінд, який разом зі збірної Нідерландів вийшов до півфіналу ЧЄ, а також чех Ладіслав Крейчі.

Крім того, Абель Руїс та Мігель Гутьєррес готуються зі збірною Іспанії до Олімпійського футбольного турніру. А от венесуелець Анхель Ерреса у складі своєї збірної грав на Копа Америка.

Жирона розпочне сезон матчем у Ла Лізі проти Бетіса. Поєдинок відбудеться 15 серпня.

Під час тренувальних зборів Жирона зіграє сім спарингів. Серед суперників є відомі команди: Наполі, Тулуза, Борнмут, Ньюкасл. Перший товариський матч Жирона запланувала на 17 липня. У цей день підопічні Мічела протистоятимуть представнику четвертого іспанського дивізіону Олот.