Чи зіграє Довбик проти Реала: тренер Жирони розвіяв чутки довкола травми бомбардира

Український форвард Жирони несподівано пропустив поєдинок чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада. Відсутність голеадора вплинула на результат матчу.

Жирона втратила чемпіонські очки у поєдинку 23-го туру з Реал Сосьєдадом (0:0). Гравці атакувальної ланки "біло-червоних", які грали без Довбика, не спромоглися забити бодай один гол.

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Гарна новина для уболівальників Жирони

Український легіонер "жиронців" травмував коліно напередодні поєдинку. Одразу з'явилася інформація, ніби Довбик вилетів до кінця сезону. Проте згодом нападник спростував неприємні чутки.

Головний тренер Жирони Мічел також прокоментував ушкодження Артема. Іспанський наставник повідомив, що травма українця не є серйозною. Ба більше, якби поєдинок відбувся у вівторок, то Довбик обов'язково взяв у ньому участь.

Травма Довбика зовсім незначна. Якби матч був, наприклад, у вівторок, то він міг би зіграти,

– розповів Мічел.

У такому випадку Артем Довбик з великою ймовірністю візьме участь у матчі проти прямого конкурента за чемпіонство – мадридського Реала. Поєдинок проти команди Луніна відбудеться наступної суботи, 10 лютого.

Наразі Жирона відстає на один бал від "королівського клубу". Проте у мадридців ще є гра в запасі – 4 лютого вони зіграють проти Атлетіко.

Артем Довбик у нинішньому сезоні зіграв за Жирону 24 матчі, у яких забив 14 голів та віддав 8 асистів. У списку бомбардирів Ла Ліги він ділить 1 – 3 місця з Джудом Беллінгемом (Реал) та Борхою Майоралем (Хетафе). У всіх трьох по 14 забитих м'ячів.