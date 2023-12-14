Українець був неперевершеним: уболівальники обрали найкращого гравця місяця в Жироні

Жирона стала головним відкриттям європейського футболу в першій половині сезону-2023/2024. Каталонська команда посідає перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги після 16-ти зіграних турів.

Одними з головних зірок сенсаційного колективу є український дует Довбик – Циганков. Перший лише влітку підписав контракт із клубом, але одразу став його основним гравцем та головним бомбардиром.

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Довбик – найкращий гравець листопада в Жироні

Зокрема, Артему вдалося бути дуже корисним та результативним у листопаді. 26-річний футболіст зіграв 4 матчі за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

За це українського форварда вболівальники визнали найкращим гравцем місяця в команді. У голосуванні він випередив Івана Мартіна, Мігеля Гутьєрреса та Савіо, які також претендували на приз.



Довбик з нагородою найкращого гравця листопада в Жироні / твітер клубу

Зазначимо, що всього в сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів 16 матчів за каталонців. На його рахунку 8 голів та 6 асистів. Наразі він посідає четверте місце в гонці бомбардирів Ла Ліги.

. Наступний матч Жирона зіграє 18 грудня проти Алавеса. Стартовий свисток пролунає о 22:00.