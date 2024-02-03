Довбик ризикує більше не допомогти Жироні у цьому сезоні: відома шокуюча причина

Жирона 3 лютого проводить домашній матч проти Реал Сосьєдад у рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024. У заявку команди Мічела Санчеса не потрапив Артем Довбик.

Головному голеадору Жирони несподівано не знайшлось місця у заявці господарів. З'явилась причина відсутності Артема Довбика. Виявилось, що за день до матчу проти Реал Сосьєдад український форвард відчув дискомфорт у м'язах, який завадив йому зіграти 3 лютого.

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Деталі травми Довбика

Якщо ця інформація була неприємною для прихильників Довбика та Жирони, то новий інсайд остаточно "добив" уболівальників "червоно-білих". Травма коліна Артема виявилась значно серйознішою – проблеми із меніском.

Якщо ці чутки підтвердять у Жироні, то Довбик ризикує більше не зіграти у поточному сезоні-2023/2024 та навіть не допомогти збірній Україні у плей-оф відбору на Євро-2024, а, можливо, й фінальну частину чемпіонату Європи у Німеччині.

21 березня команда Сергія Реброва зіграє у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (на виїзді для України). У разі перемоги "синьо-жовті" зустрінуться номінально вдома проти переможця матчу Ізраїль – Ісландія.

Це дуже неприємні новини для Жирони, яка бореться за чемпіонство Ла Ліги. Після 22-х турів Реал повернув собі лідерство іспанської першості, випередивши клуб Довбика та Віктора Циганкова на 2 бали – 57 проти 55-ти у "червоно-білих".

До слова, Довбик є найкращим бомбардиром команди у цьому сезоні-2023/2024. У 26-ти зіграних поєдинках Артем забив 15 голів та віддав 8 асистів.