Довбик може перебратися в АПЛ, аби сформувати український дует

Український форвард, який виступає за Жирону, Артем Довбик зацікавив низку іменитих європейських клубів. У ЗМІ зазначають, що він може перебратися в АПЛ.

У Челсі вже давно виявляють інтерес до Довбика та спробують придбати його влітку. У трансфері українця лондонський клуб бачить можливість підсилити проблемну позицію форварда.

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Хто активно цікавиться Довбиком

Трансферна вартість Довбика оцінюється в 45 мільйонів, і Челсі готовий заплатити Жироні цю суму. Артем може приєднатися до свого одноклубника по збірній України Михайла Мудрика, що допоможе йому з адаптацією.

Головне про зацікавлення до українського форварда

Зазначимо, що чутки про перехід Довбика з'являються вже не вперше. Наприкінці 2023 року повідомлялося, що "пенсіонери" внесли українського нападника на перше місце в трансферному списку.

Там вважають, що Довбик стане ідеальним підсиленням атаки та створить конкуренцію Ніколасу Джексону.

Довбик викликає захоплення у Челсі не тільки через свою результативність, а й потужні фізичні дані.

Однак згодом повідомили, що українець не зацікавлений у переїзді в Лондон. Основною причиною такого рішення називається те, що Довбик хотів би спробувати свої сили в Лізі чемпіонів, а з Жироною кваліфікуватися до головного єврокубка зараз набагато більше шансів, ніж із Челсі.

. У нинішньому сезоні Довбик зіграв за Жирону 28 матчів у всіх турнірах. Цього Довбику вистачило, щоб забити 14 голів та віддати 7 результативних передач.