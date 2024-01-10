У Жироні влаштували "коридор" для Довбика, аби привітати з визнанням в Ла Лізі: веселе відео

Жирона розпочала підготовку до найближчого матчу проти Альмерії, який відбудеться у рамках 20-го туру Ла Ліги. Перед одним із тренувань Артем Довбик отримав привітання від команди.

Футболісти Жирони створили святковий коридор, яким повинен був пробігтись Артем Довбик, як це роблять гравці, які відзначають свій день народження або прихід у нову команду. Таким чином, одноклубники привітали українського форварда із черговим визнанням в Іспанії.

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Тепло привітали у команді

Довбика визнали найкращим гравцем Ла Ліги у грудні. Артем випередив форварда Атлетіка Іньякі Вільямса, вінгера мадридського Реала Родріго, нападника Хетафе Борху Майораля та воротаря Лас-Пальмас Альваро Валлеса.

Жирона привітала Довбика із визнанням в Ла Лізі: дивіться відео

Довбик взагалі по-новому розкрився у Жироні, де став не лише одним із провідних гравців, а й найкращим бомбардиром поточного сезону-2023/2024. У 22-х зіграних матчах Артем наколотив 12 голів та віддав 7 асистів. І це при тому, що українець перебрався до Іспанії лише у серпні 2023-го року, але одразу став "своїм" у новій команді.

Нападник чудово взаємодіє не лише із земляком Віктором Циганковим, який нарешті повернувся у загальну групу після травми, а й з іншими одноклубниками.

Вже 14 січня підопічні Мічела Санчеса гостюватимуть на полі Альмерії у рамках 20-го туру Ла Ліги-2023/2024. Жироні потрібно перемагати, аби не зробити подарунок Реалу, який йде лідером чемпіонату, маючи у своєму активі теж 48 балів. Початок зустрічі о 15:00 (за київським часом).