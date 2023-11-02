Коуч збірної України з хокею відреагував на можливий допуск Росії до Олімпіади: що казав Христич

Новий наставник національної команди припустив, що Міжнародна федерація хокею поспішила із рішенням. Поки що участь росіян у олімпійському відборі не підтверджена офіційно.

На днях Міжнародна федерація хокею опублікувала попередні групи у кваліфікації до Олімпійських ігор-2026. Попередньо організація внесла туди і збірну Росії.

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Окупантів можуть повернути у хокей

Країну-терористку не допускали до міжнародних змагань через війну в Україні. Втім тепер є ризик їх повернення у хокей. Наставник чоловічої збірної України Дмитро Христич прокоментував це рішення на пресконференції. Його слова передає 24 канал.

Якщо гравці самі скажуть, що не підтримують свою країну, то можливо. Але якщо кажуть, що вони наче не відносяться до цих дій, то це для них покарання. Може, хтось сподівається, що у 2026 році все буде спокійно, але вони біжуть попереду потягу,

– заявив Христич.

Нагадаємо, що Росію не пустили на чемпіонат світу-2022 у Фінляндії саме через війну. Якщо ж терористів допустять до кваліфікації, то у фінальній стадії вони зіграють в одній групі зі США та двома переможцями попередньої стадії відбору.

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Найближчі матчі України

Саме у цьому раунді стартуватиме збірна України. Підопічні Христича протистоятимуть Південній Кореї. Польщі та ще одній збірній, якиа визначеться пізніше.

Першими ж матчами "синьо-жовтих" за керівництва нового тренера будуть ігри Меморіалу Томаша Шаркозі. Турнір пройде в Будапешті 9-11 листопада, а нашими суперниками будуть Угорщина, Словенія та Італія.