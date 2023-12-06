Чи допустять росіян та білорусів до Олімпіади: відповідь Гутцайта

Міжнародний олімпійський комітет не змінив умови допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. У НОК відреагували на слова Томаса Баха.

Очільник НОК Вадим Гутцайт зазначив, що в березні остаточно розглянуть питання щодо допуску нейтральних спортсменів до Олімпійських ігор. За його словами, у МОК зазначили, що підтримують Україну, що вони засуджують уряд РФ за повномасштабну війну, за дії, що відбуваються.

Дивіться також Засудили дії Росії та згадали вчинок Харлан: що вирішили на саміті МОК

Гутцайт проведе зустріч з МОК

Голова НОК нагадав, що ще в жовтні МОК відсторонив тимчасово ОКР за те, що вони створили ради на чотирьох окупованих територіях. У Херсонській, Запорізькій Луганській та Донецькій вони створили ради та приєднали їх до свого олімпійського комітету. "Я особисто звернувся до президента МОК Томаса Баха. В жовтні у нас була зустріч очна", – сказав він.

Я звернувся, що це було порушення Олімпійської хартії. Він мені пообіцяв через тиждень, на виконкомі МОК в Мумбай, Індія, розглянути це питання. І завдяки МОК, вони відсторонили ОКР, але все одно вони будуть у березні розглядати повернення росіян. Не те, що повернення, а допуск росіян до участі в Олімпійських іграх під нейтральним прапором,

– заявив Гутцайт.

Також він наголосив, що НОК продовжує свою роботу. За його словами, через декілька днів буде онлайн зустріч МОК, де Гутцайт буде теж виступати. Під час зустрічі він хоче наголосити, що допоки йде повномасштабна війна, не місце росіянам і білорусам взагалі на міжнародних аренах.

"Але, на жаль, МОК спирається на те, що декілька днів тому ООН прийняло рішення щодо того, що спортсмени невинні, що олімпійське перемир’я повинно бути під час Олімпійських ігор. Тому йдуть розмови про все це", – заявив він.

Який шанс того, що росіян та білорусів можуть допустити до ОІ

"Складно відповісти, бо я дивлюсь, що робить МОК. Він каже, що винен російський уряд, керівництво країни, а спортсмени не винні, на жаль. Але ми бачимо, що все навпаки. Що всі російські спортсмени підтримують повномасштабну війну. Вони беруть участь у всіх заходах на підтримку війни в Україні, вони донатять своїм воїнам і вони допомагають в цьому. Зараз війна, вони це підтримують. Вони носять форму літерами "Z" – це теж підтримка цієї війни", – додав Гутцайт.