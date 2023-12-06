Глава НОК Вадим Гутцайт отметил, что в марте окончательно рассмотрят вопрос о допуске нейтральных спортсменов к Олимпийским играм. По его словам, в МОК отметили, что поддерживают Украину, что они осуждают правительство РФ за полномасштабную войну, за происходящие действия.

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Гутцайт проведет встречу с МОК

Глава НОК напомнил, что еще в октябре МОК отстранил временно ОКР за то, что они создали советы на четырех оккупированных территориях. В Херсонской, Запорожской Луганской и Донецкой они создали советы и присоединили их к Олимпийскому комитету. "Я лично обратился к президенту МОК Томасу Баху. В октябре у нас была встреча очная", – сказал он.

Я обратился, что это было нарушение Олимпийской хартии. Он мне пообещал через неделю, исполком МОК в Мумбай, Индия, рассмотреть этот вопрос. И благодаря МОК они отстранили ОКР, но все равно они будут в марте рассматривать возвращение россиян. Не то что возвращение, а допуск россиян к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом,

– заявил Гутцайт.

Также он подчеркнул, что НОК продолжает свою работу. По его словам, через несколько дней будет онлайн встреча МОК, где Гутцайт тоже будет выступать. Во время встречи он хочет подчеркнуть, что пока идет полномасштабная война, не место россиянам и белорусам вообще на международных аренах.

"Но, к сожалению, МОК опирается на то, что несколько дней назад ООН приняло решение о том, что спортсмены невиновны, что олимпийское перемирие должно быть во время Олимпийских игр. Поэтому идут разговоры обо всем этом", – заявил он.

Каков шанс того, что россиян и белорусов могут допустить к ОИ

"Сложно ответить, потому что я смотрю, что делает МОК. Он говорит, что виновато российское правительство, руководство страны, а спортсмены не должны, к сожалению. Но мы видим, что все наоборот. Что все российские спортсмены поддерживают полномасштабную войну. Они участвуют" во всех мероприятиях по поддержке войны в Украине, они донатят своим воинам и помогают в этом. Сейчас война, они это поддерживают. Они носят форму буквами "Z" - это тоже поддержка этой войны", - добавил Гутцайт.